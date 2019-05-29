Reputation Institute: Samsung — одна из авторитетных компаний в Мексике

Мехико, , 07:31 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung Electronics попала в список известных компаний в Мексике. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Reputation Institute.

По их словам, компания Samsung Electronics занимает 7-е место среди 150 наиболее авторитетных компаний в Мексике.

Известно, что в первую десятку вошли: американская компания Nike, японская компания Nintendo, американская развлекательная компания Netflix, Google, транснациональная компания Microsoft, международная компания DHL, южнокорейская компания Samsung Electronics, немецкий концерн Adidas, мексиканская компания Jumex, американская многонациональная компания Whirlpool Corporation.

Опрос проводился среди 267 компаний. Лучшие компании отбирались по строгим критериям: предоставляемые продукты и услуги, инновации, рабочая среда, управление, социальная ответственность, лидерство.

По сообщению специалистов Reputation Institute, компания Samsung Electronics является компанией №1 на мексиканском рынке смартфонов в течение пяти лет подряд.