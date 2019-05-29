В Оренбуржье подешевело жильё на вторичном рынке

Оренбург, , 07:00 — REGNUM В Оренбургской области в I квартале 2019 года на рынке недвижимости наблюдались колебания цен на первичном и вторичном рынках. По данным Оренбургстата, на вторичном рынке цены на жильё упали на 0,4% по сравнению с IV кварталом 2018 года. Цена одного квадратного метра составила 41 874,70 рубля.

На первичном рынке недвижимость напротив подорожала. Ценник вырос на 0,5% и стоимость квадратного метра в новостройках составила 38 286,31 рубля.

Цены на недвижимость остаются в Оренбуржье одними из самых низких среди регионов ПФО. На первичном рынке цены дешевле только в Марий Эл (38 117 рублей за квадратный метр). На вторичном рынке Оренбургская область находится на седьмом месте. По дешевому жилью в этом сегменте рынка недвижимости регион опережают Марий Эл (37 357 рублей), Саратовская область (37 450 рублей), Мордовия (40 229 рублей), Чувашия (38 729 рублей), Кировская область (39 326 рублей), Пензенская область (40 177 рублей). Самое дорогое жилье в Татарии: на первичном рынке — 64 170 рублей, на вторичным — 66 316 рублей.

В большинстве регионов Приволжского федерального округа в I квартале 2019 года отмечен прирост цен. Наибольшее повышение цен на первичном рынке (на 7,7%) зафиксировано в Пермском крае, на вторичном рынке (на 3,5%) — в Чувашии. Снижение стоимости квадратного метра жилья наблюдалось на первичном рынке в Чувашии (на 0,3%), на вторичном рынке в Пермском крае (на 7,5%).