Мэрия Якутска собралась потратить на пиар 6 млн рублей

Якутск, , 06:28 — REGNUM Окружной администрацией Якутска объявлен открытый конкурс с целью поиска компании, которая будет оказывать ей услуги по производству и прокату телепередач в эфире с постоянной трансляцией на интернет-канале. Начальная стоимость этого контракта составляет 6 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Полномочий много, денег — мало: мэрия Якутска сэкономила 52 млн рублей

От исполнителя контракта требуется снять и выпустить в эфир четыре телепередачи «Разговор с мэром» продолжительностью не менее 25 минут каждая и не менее двух сюжетов с общегородских мероприятий. Помимо этого, выигравшая конкурс компания будет обязана еженедельно транслировать в прямом эфире планёрку руководства мэрии, снять и опубликовать 26 новостных видеосюжета и 4 графических ролика о деятельности мэра Якутска Сарданы Авксентьевой.

Также в стоимость включены в телепередач в месяц с участием и комментариями руководителей мэрии, при этом половина из них должны быть посвящены деятельности горадминистрации в сфере ЖКХ. Темой ещё четырёх сюжетов в месяц должны будут стать опросы горожан и ещё 12 программ ежемесячно (по четыре на каждую тему) предлагается посвятить комментариям глав управ и горожан, мнениям экспертов и аналитическим передачам с мнениями известных людей. Оказать все эти услуги исполнитель должен будет до 31 декабря 2019 года.

Читайте также: Мэр Якутска вынуждена снова оправдываться перед избирателями

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сардана Авксентьева заявляла, что расходы на освещение деятельности мэрии в 2019 году были снижены на 36 млн рублей.

«Та информация, которая распространяется о городе Якутске и о том, как мы начали работу, — это совершенно бесплатная вещь», — сказала мэр Якутска.

Ранее она также подчёркивала:

«Сократили и будем дальше сокращать расходы на освещение своей деятельности в СМИ. Чтобы доводить до горожан нашу позицию, будем активнее использовать соцсети: люди из первых уст узнают о том, что мы делаем, могут напрямую обратиться к мэру и другим руководителям».