Минфин США не нашел доказательств манипуляции валютой со стороны Китая

Вашингтон, , 05:48 — REGNUM Министерство финансов США не зафиксировало случаев манипуляции с национальной валютой со стороны Китая, сообщает агентство Agence France-Presse со ссылкой на отчет ведомства.

В отчете говорится, что «прямые вмешательства Народного банка Китая в прошлом году были ограниченными». Однако американский минфин советует Пекину воздержаться от ослабления курса юаня.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая глава министерства торговли США Уилбур Росс пригрозил введением компенсационных пошлин в отношении стран, манипулирующих национальной валютой. По его мнению, эта мера должна помешать экспортерам использовать курс национальной валюты для собственной выгоды и нанесения ущерба «американским производителям».

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