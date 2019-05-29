Среда, 29 Мая 2019 года
06:13:40 МСК

Минфин США не нашел доказательств манипуляции валютой со стороны Китая

Экономика

Однако попросил Китай воздержаться от ослабления курса юаня

Минфин США не нашел доказательств манипуляции валютой со стороны Китая
Иван Шилов © ИА REGNUM
Доллар. Юань

Вашингтон, 29 мая 2019, 05:48 — REGNUM  Министерство финансов США не зафиксировало случаев манипуляции с национальной валютой со стороны Китая, сообщает агентство Agence France-Presse со ссылкой на отчет ведомства.

В отчете говорится, что «прямые вмешательства Народного банка Китая в прошлом году были ограниченными». Однако американский минфин советует Пекину воздержаться от ослабления курса юаня.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая глава министерства торговли США Уилбур Росс пригрозил введением компенсационных пошлин в отношении стран, манипулирующих национальной валютой. По его мнению, эта мера должна помешать экспортерам использовать курс национальной валюты для собственной выгоды и нанесения ущерба «американским производителям».

Читайте ранее в этом сюжете: США нашли способ наказать манипулирующие валютой страны

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика и бизнес в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить