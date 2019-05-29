Теплоход продали, но долги остались: банкротство туркомпании из Казани

Казань, , 04:47 — REGNUM Арбитражный суд Татарии прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Туристическая фирма «Казанская судоходная компания», чей теплоход «Святая Русь» ранее был продан с торгов. Поводом для прекращения банкротного дела стало то, что у компании недостаточно имущества для дальнейшего финансирования процедуры и нет желающих профинансировать её, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, ООО «Туристическая фирма «Казанская судоходная компания», учреждённая в июне 2008 года, попала под наблюдение в январе 2016 года. Инициировала соответствующий иск налоговая служба в связи с наличием непогашенных долгов у общества, которые превышали 601 тыс. рублей. Уже в июне 2016 года ООО было признано банкротом, в отношении него ввели конкурсное производство. А в конце июня собственники, в числе которых четыре физлица (Вадим Воронин, Рушан Сатдаров, Сергей Иванов, Михаил Цигенько) начали процедуру ликвидации.

Компания является владельцем теплохода «Святая Русь», в 2015 году попадавшего в медиаповестку Татарии в связи с невыплатой зарплаты его команде. Ещё один случай «медиаизвестности» случился, когда при подходе к Волгограду судно остановилось из-за того, что у него кончилось топливо.

Уже в ходе банкротного дела управляющим было отмечено, что компания неплатежеспособна, а «показатели деловой активности указывают на неэффективность хозяйственной деятельности», восстановить платежеспособность не удаётся. В мае 2019 года конкурсный управляющий требовал через суд привлечь контролирующих должника лиц к ответственности в размере убытков — 8 168 599,21 рубля.

В сентябре 2018 года в ходе торгов печально известный теплоход был продан индивидуальному предпринимателю, подешевев с начала тендера — с 11,045 млн рублей до 8,505 млн рублей. «Святая Русь» находилась в залоге у АО «Фондсервисбанка».

В конце мая 2019 года дело о банкротстве туристической компании было прекращено.

«В конкурсную массу поступили денежные средства в размере 9 119 тыс. рублей. Расходы конкурсного производства составили 2 910 тыс. рублей, в том числе: вознаграждение арбитражного управляющего 881 тыс. рублей, охрана — 1 504 тыс. рублей, реализация имущества — 199 тыс. рублей. В соответствии с отчетом конкурсного управляющего размер непогашенной текущей задолженности составляет 555 тыс. рублей», — уточняется в определении суда и добавляется, что дело прекращается «с целью исключения возможности возложения судебных расходов на уполномоченный орган, как на заявителя по делу, поскольку денежные средства, а также иные источники финансирования процедуры конкурсного производства отсутствуют».