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Названа страна с самой конкурентоспособной экономикой – и это не США

Экономика

Сингапур и Гонконг обошли США

Москва, 29 мая 2019, 04:42 — REGNUM  Американская экономика в списке самых конкурентоспособных оказалась на третьем месте, свидетельствует рейтинг бизнес-школы IMD (Швейцария).

На первом месте — Сингапур, на втором Гонконг (специальный административный район Китая), на четвёртом — Швейцария, на пятом — ОАЭ.

Сингапур занял первое место из-за высокотехнологичной инфраструктуры, лёгкости открытия нового бизнеса, а также высокой квалификации работников на рынке труда и особенностей иммиграционного законодательства.

Гонконг занял второе место благодаря налоговому режиму, а также бизнес-климату. Штаты заняли третье место, поскольку по экономическим показателям и инфраструктуре они лидируют в мире, но их валюта неустойчивая, а нефтедобыча — дорогостоящая.

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Экономика и бизнес в США
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