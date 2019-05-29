Два аварийных дома в Нижнем Новгороде снесут за 20 дней

Нижний Новгород, , 03:45 — REGNUM Администрация Сормовского района Нижнего Новгорода объявила торги на поиск подрядчика, который проведёт снос двух аварийных домов в переулке Пензенский. Начальная цена лота — свыше 1,256 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Под снос планируются расселённые дома в переулке Пензенский, 15 и 20. Начальная стоимость услуги — 1 256 118,86 рубля, средства на оплату контракта будут получены из бюджета Нижнего Новгорода в пределах лимитов бюджетных обязательств. Работы должны быть выполнены в течение 20 календарных дней со дня заключения контракта, но также по согласованию сторон предусмотрено досрочное выполнение работ.

«В случае ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по контракту оплата контракта осуществляется путем выплаты подрядчику контракта суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов)», — уточняется в проекте контракта.

Подрядчик обязан получить необходимые согласования для выполнения работ и открыть ордер на снос аварийных домов.

Напомним, по соглашению, подписанному в мае 2019 года губернатором Глебом Никитиным и гендиректором фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным, область получит на реализацию первого этапа программы расселения аварийного фонда 973,72 млн рублей. Ещё 14,49 млн рублей региональный бюджет добавит на условиях софинансирования. В целом за 2019—2021 годы финансирование программы составит порядка 3 млрд рублей, что позволит решить вопрос для почти 4 тыс. аварийщиков.

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