В Таджикистане ВВП на душу населения составил более 200 долларов

Душанбе, , 00:23 — REGNUM За январь-апрель 2019 года ВВП Таджикистана на душу населения составил немногим более 1 тыс. 945 сомони (или 206,2 доллара).

Согласно данным агентства по статистике при правительстве Таджикистана, объем валового внутреннего продукта страны за указанный период составил около 17,9 млрд сомони (или более 1,8 млрд долларов). При этом ВВП страны на 2019 год запланирован в размере 78,2 млрд сомони (8,2 млрд долларов).

Численность населения Таджикистана на начало 2019 года достигла 9,1 млн человек. По итогам 2018 года объем ВВП на душу населения составил 726,1 долл.

По данным министерства экономического развития и торговли Таджикистана, в структуре ВВП страны преобладают промышленность (12,3%), строительство (10,9%), торговля (9,7%) и сельское хозяйство (9,5%).