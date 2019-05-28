Президент Туркмении поручил выращивать овощи на полях из-под пшеницы

Ашхабад, , 23:46 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе видеоселекторного совещания поручил руководителям всех областей страны в оптимальные сроки и без потерь составить план организованного проведения жатвы пшеницы, пишет «Туркменистан сегодня».

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Глава государства приказал губернаторам уже сейчас определить необходимое количество комбайнов и автотранспортных средств, необходимых для создания всех необходимых для сбора урожая условий.

Также туркменский лидер дал главе Ахалской области Шохрату Амангелдиеву поручения, касающиеся выращивания на освободившихся после уборки урожая пшеницы полях овощей, бахчевых и других сельскохозяйственных культур, кукурузы и клевера.

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