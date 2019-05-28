Вторник, 28 Мая 2019 года
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«Высокотехнологичные» компании подняли индексы Уолл-стрит

Экономика

Значительно выросли котировки AMD, Total System Services, Activision Blizzard

Нью-Йорк, США, 28 мая 2019, 20:36 — REGNUM  Фондовый рынок США проводит день в небольшом плюсе — все основные индексы выросли на десятые доли процента, 28 мая передает агентство Reuters.

К середине торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 31,07 пункта (0,12%), до 25 616,76 пункта, индекс S&P 500 вырос на 5,40 пункта (0,19%), до 2831,46 пункта, индекс Nasdaq вырос на 37,34 пункта (0,49%), до 7674,35 пункта.

Росту рынка способствовало повышение котировок «высокотехнологичных» компаний — значительно выросли котировки AMD, Total System Services, Activision Blizzard, также в плюсе Facebook, Amazon, Netflix и Microsoft.

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