В Калужской области прогнозируют дефицит грамотных рабочих и аграриев

Калуга, , 20:24 — REGNUM В Калужской области в ближайшие семь лет потребность рынка труда в рабочих кадрах и квалифицированных специалистах превысит 52 тысячи человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания регионального правительства 27 мая.

По словам выступившей на заседании заместителя министра труда и социальной защиты области Ларисы Кулаковой, согласно прогнозу на период 2019—2025 годов потребность рынка труда в рабочих кадрах и квалифицированных специалистах составит порядка 52 тыс. человек. Из них более 25% — это вновь создаваемые рабочие места.

Как считают в отраслевом ведомстве, основную потребность в рабочих кадрах будут испытывать обрабатывающие производства, сельскохозяйственная отрасль, сфера торговли и ремонта автотранспортных средств. Наиболее высокие требования к уровню образования работников предъявляются в сферах образования, здравоохранения и государственного управления. Снизился спрос на неквалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и строительстве.

«В долгосрочной перспективе традиционно остаются наиболее востребованными педагоги, врачи, инженеры, квалифицированные рабочие различных специальностей, медицинские сестры, специалисты в сельском хозяйстве», — сказала Лариса Кулакова.

Между тем национальным проектом «Повышение производительности труда и поддержка занятости» поставлена задача повысить эффективность деятельности службы занятости населения. Калужская область входит в число 16 регионов России, которая принимает участие в пилотном проекте по внедрению нового стандарта модельного центра занятости. Новый стандарт должен быть реализован до конца 2019 года в калужском городском центре занятости населения. Цель проекта — обеспечение экономики региона трудовыми ресурсами на базе создания современной инфраструктуры рынка труда. В рамках проекта с 2019 по 2025 годы 1500 работников предприятий смогут повысить квалификацию и переобучиться на новые профессии. На это в 2019 году запланировано свыше 43 млн рублей (из них около 41 млн рублей составят средства федерального бюджета).