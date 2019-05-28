Немецкая компания планирует в Калининграде построить электропаром

Калининград, , 19:28 — REGNUM Представители немецкой компании Ampership из приморского города Штральзунд на севере Германии выразили желание построить в Калининградской области электропаром, сообщает сегодня, 28 мая, пресс-служба регионального правительства.

Об этом сегодня было заявлено на встрече немецких предпринимателей с руководством Калининградской области. Участвовавший во встрече заместитель директора департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ Николай Шабликов отметил, что его ведомство рассматривают возможность строительства минимум шести таких судов.

«Такие суда востребованы и в Санкт-Петербурге, и на речных маршрутах в других регионах России. Мы полагаем, что из калининградского проекта могло бы получиться серийное производство», — сказал Шабликов.

Калининградская область выбрана для проекта в связи с действующей особой экономической зоной.

«Здесь мы можем предложить ряд существенных послаблений юридического, налогового характера. Как вы знаете, наш регион является особой экономической зоной, и это совместное предприятие сможет воспользоваться всеми льготами, которые предусмотрены для её резидентов», — отметил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.