Транспортный обход Чебоксар станет федеральной собственностью

Чебоксары, , 19:10 — REGNUM В Чувашии в 2019 году продолжится работа по приведению в нормативное состояние федеральной сети дорог. Приведут в надлежащее состояние ещё 27% дорог. Среди дорожных проектов особое внимание будет уделено строительству эстакады к мосту через Суру и реконструкции участка трассы в Чебоксарском районе, сообщили ИА REGNUM в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

В этом сезоне начнется активная фаза строительства эстакады к мосту через Суру на 582-м км и реконструкция шестикилометрового участка трассы М-7 «Волга» в Чебоксарском районе. На строительство эстакады, ввод которой в эксплуатацию намечен на 2020 год, из федерального бюджета выделено более 930 млн рублей. По словам начальника ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдара Мингазова, строительство эстакады к мосту через реку Сура «идёт по графику»:

"Мостовики приступили к устройству монолитной железобетонной плиты, которая объединяет балки пролетных строений сооружения. Также ведется работа по монтажу самих балок: всего их будет около 180».

Что касается ремонтных работ, то их наибольший объем придется на автодороги М-7 «Волга» и А-151 Цивильск — Ульяновск. В этом сезоне капитально отремонтируют 43 км трасс в Батыревском, Козловском, Комсомольском, Цивильском районах. Также запланирован ремонт двух участков в Канашском и Ядринском районах общей протяженностью 14,5 км.

Всего в 2019 году будет приведено в нормативное состояние 88,7 км федеральных автомобильных дорог (это 27% сети федеральных трасс, проходящих по Чувашии). Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошлом дорожном сезоне ставили задачу привести в нормативное состояние 83 км федеральных дорог, или 25% от протяжённости. По данным ведомства на 1 января 2019 года, доля федеральных дорог в республике, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, составила 83% от протяженности.

Кроме того, в 2019 году планируется провести мену дорог. По территории Чувашии проходит три федеральные автомобильные дороги: М-7 «Волга», Р-176 «Вятка» и А-151 Цивильск-Ульяновск. Общая протяженность участков указанных трасс: более 325 км.

«Однако до конца 2019 года эта цифра изменится: более 15 км транспортного обхода города Чебоксары перейдут в федеральную собственность, а свыше 30 км трассы «Волга» получат региональный статус», — отмечают в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

О каких именно участках федеральной трассы идёт речь, пока не уточняется.

Отметим, что в регионах происходит мена дорог. 24 мая 2019 года стало известно о том, автодорога «Обход города Вологды» протяженностью более 23,5 км стала федеральной собственностью. Данная дорога строилась в 1999—2003 и в 2004—2008 годах, с него можно съехать на три трассы. В начале мая в Архангельской области была передана в федеральную собственность региональная автодорога Брин-Наволок — Каргополь — Вытегра: для этого три участка дороги протяженностью 35 км были заасфальтированы и приведены в нормативное состояние.