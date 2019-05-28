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Крупнейший за последние 30 лет изумруд найден на Урале

Экономика

Его вес — 1,6 кг

Екатеринбург, 28 мая 2019, 18:46 — REGNUM  На уральском месторождении «Мариинский прииск» был обнаружен изумруд весом 1,6 кг. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба компании «Мариинский прииск».

Данный изумруд стал крупнейшим камнем этой породы, обнаруженным за последние 30 лет. Уточняется, что в 1990 году был найден изумруд весом более 2 кг, а в 2018 году — 1,54 кг.

«Это настоящий природный образец, уникальный не только своими размерами, но и формой кристалла», — сказано в сообщении компании.

Камень был найден в одной из шахт прииска на глубине 260 метров.

Стоимость данного изумруда вместе с россыпью драгоценных камней составит порядка 32 млн рублей.

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Ювелирное дело
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