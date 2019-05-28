Крупнейший за последние 30 лет изумруд найден на Урале

Екатеринбург, 28 мая 2019, 18:46 — REGNUM На уральском месторождении «Мариинский прииск» был обнаружен изумруд весом 1,6 кг. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба компании «Мариинский прииск».
Данный изумруд стал крупнейшим камнем этой породы, обнаруженным за последние 30 лет. Уточняется, что в 1990 году был найден изумруд весом более 2 кг, а в 2018 году — 1,54 кг.
«Это настоящий природный образец, уникальный не только своими размерами, но и формой кристалла», — сказано в сообщении компании.
Камень был найден в одной из шахт прииска на глубине 260 метров.
Стоимость данного изумруда вместе с россыпью драгоценных камней составит порядка 32 млн рублей.