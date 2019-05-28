ВСНП продвигает меры поддержки малого и среднего бизнеса

Пекин, , 18:21 — REGNUM В Постоянном комитете (ПК) ВСНП прошло пленарное заседание инспекционной группы парламентского руководящего органа по проверке исполнения Закона о содействии малым и средним предприятиям, сообщает 28 мая Синьхуа.

В заседании, в котором приняли участие заместители председателя ПК ВСНП Чэнь Чжу и Ван Дунмин, обсуждалась реализацию соответствующей национальной стратегии. Было отмечено, что малые и средние предприятия являются важным фактором экономического роста, социального развития и повышения уровня жизни народа. Они также стимулируют инновационную деятельность, и в работе по их поддержке достигнут определенный прогресс.

Рассмотрев доклад об итогах исполнения закона, участники заседания потребовали пересмотреть выводы документа, уделив особое внимание мерам содействия малым и средним предприятиям.

Отметим, что закон, исполнению которого было посвящено заседание, был принят в 2002 году, но в сентябре 2017 года подвергся пересмотру. В него, в частности, было включено положение о защите прав и интересов частных предпринимателей, представляющих малый и средний бизнес.