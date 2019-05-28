В Петербурге приостановят открытие новых магазинов X5 Retail Group

Санкт-Петербург, , 18:21 — REGNUM По результатам 2018 года доля ретейлинговой компании X5 Retail Group (бренды «Пятёрочка», Перекрёсток», «Карусель») на продовольственном рынке Петербурга составила 27,03%.

Это означает, что компания превысила разрешенную антимонопольным законодательством долю рынка в 25%, сообщили 28 мая журналистам руководители Управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу.

«Сеть с долей свыше четверти рынка не имеет больше права развиваться, строить или арендовать новые магазины. Поэтому к X5 Retail Group мы теперь будем относиться очень внимательно. В случае аренды новых магазинов будем обращаться в суд с иском о признании такого рода сделок ничтожными», — приводит «Деловой Петербург» слова руководителя УФАС по Санкт-Петербургу Вадима Владимирова.

В самой X5 на эту позицию антимонопольного ведомства отреагировали с пониманием.

«Развитие компании в регионе приостановлено на год, до публикации данных за 2019 год. Это подразумевает невозможность совершения исключительно новых сделок в этот период», — сообщили dp.ru сообщили в пресс-службе компании.

Ретейлеры добавили, что сфокусируются на повышении эффективности и росте продаж с квадратного метра, а также усилении лояльности покупателей.

По данным Forbes, X5 Retail Group является второй крупнейшей частной компанией в России после «Лукойла».

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