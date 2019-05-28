В тамбовском поселке Умёт построят агроинженерную школу

Тамбов, , 18:07 — REGNUM В поселке Умёт Тамбовской области к концу 2021 года планируют построить агроинженерную школу на 350 учебных мест, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Новая школа в Умете будет построена в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Как сообщили в управлении образования и науки области, на ее строительство выделено 299,6 млн рублей. Из них большая часть — 291,6 млн рублей — средства федерального бюджета. Около 8 млн рублей добавят из бюджета Тамбовской области.

Концепцию школы-новостройки в Уметском районе обсудили сегодня, 28 мая, в управлении образования и науки области на заседании рабочей группы. В неё вошли специалисты областного института повышения квалификации работников образования, администрации Уметского района и Уметской школы. Участники совещания рассмотрели основные положения концепции общеобразовательного учреждения, а также структурную модель школы и ведущих образовательных центров. Уже известно, что новое заведение будет работать в статусе агроинженерной школы.

«Мы продолжаем создание новых ультрасовременных условий в общем образовании», — заявил губернатор Александр Никитин.