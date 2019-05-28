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В Костромской области развивают кооперативное строительство

Экономика

Власти хотят делать упор на постройку малоэтажных домов и таунхаусов

Кострома, 28 мая 2019, 18:02 — REGNUM  В Костромской области намерены разработать перспективные планы по развитию территорий и предоставлению земельных участков для создания жилищно-строительных кооперативов, — сообщают в пресс-службе области.

Всего в рамках строительства домов жилищно-строительных кооперативов в Костромской области жильем обеспечено 177 человек, средняя стоимость за квадратный метр жилья по всем проектам составляет 27,9 тысяч рублей.

По мнению губернатора области Сергея Ситникова, «сегодня максимально целесообразно организовывать жилищно-строительные кооперативы не для возведения многоквартирных многоподъездных домов, а для малоэтажных домов, таунхаусов и др. Строить такие объекты значительно дешевле и быстрее».

"Мы видим, что у нас идет отток граждан из областного центра в пригород. Многие люди сегодня стремятся жить в пригородной зоне в индивидуальном жилье, малоквартирных домах, таунхаусах. Поэтому мы понимаем, что сегодня Костромской район нам надо рассматривать как муниципальное образование, где нужно развивать кооперативное строительство», — отметил глава области.

Как рассказал первый замдиректора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области Александр Кудряшов, на территории региона построены жилые дома 3-х жилищно-строительных кооперативов — ЖСК «Здоровье», ЖСК «Молодежный» и ЖСК «Новый дом».

Перед региональным департаментом строительства, ЖКХ и ТЭК поставлена задача определиться с типовыми проектами, которые будут использоваться при реализации проектов ЖСК. Также, должны быть определены механизмы, которые позволят предоставлять земли для реализации проектов ЖСК со строгой привязкой по срокам.

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Строительство жилья
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