В Тамбове пройдёт фестиваль «Сербские дни в Черноземье-2019»

Тамбов, , 17:53 — REGNUM 30 мая в Тамбове начнется фестиваль «Сербские дни в Черноземье», который проводится по инициативе Центра международного сотрудничества «Русско-Сербский Диалог». Мероприятие состоится при поддержке администрации Тамбовской области и посольства Сербии в России, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

В рамках фестиваля предусмотрена деловая программа, выставки, культурно-гастрономическая площадка. Горожан ждут встречи с деятелями культуры Сербии, знакомство с национальной кухней и традициями этой балканской страны.

Старт фестиваля намечен на 30 мая. В этот день в ТГУ им. Державина состоится круглый стол «Актуальные вопросы российско-сербского сотрудничества: опыт и перспективы». В нём примут участие эксперты федерального уровня. Предметом обсуждения станут перспективы развития российско-сербских отношений в регионе и стране. В Тамбовском государственном техническом университете заместитель директора программы МГИМО МИД России «Международная школа молодёжной дипломатии» Владимир Денисов проведет встречу «Дизайн будущего: Тамбов. Россия. Сербия. Мир». В 17:00 тамбовчан и гостей города приглашают на премьеру документального фильма краснодарского режиссера Валерия Тимощенко, посвященного Сербии.

31 мая фестиваль продолжится культурной программой в «Усадьбе Асеевых». Здесь состоится официальное открытие выставки работ сербской иконописицы Сани Миладинович (г. Соко-Баня). Гостей также ждет экспозиция фотографий «Балканский мост» и культурно-гастрономическая площадка «Сербия рядом». Здесь проведут мастер-класс по приготовлению сербского кофе, гастрономические ряды познакомят с национальной кухней, творческие коллективы выступят с развлекательной программой. Более подробно познакомиться с прошлым и настоящим Сербии можно будет на информационных площадках.

В фестивале примет участие заместитель мэра города Шабац Слободан Николич. В рамках его делового визита в Черноземье планируются деловые коммуникации с представителями торгово-промышленной палаты и бизнеса. Для сербских гостей и иногородних участников запланированы экскурсии по Тамбову и области.

В преддверии фестиваля в ТГУ им. Г.Р. Державина со своей лекцией «Россия и Сербия: одна вера, один путь» выступит известный историк, краевед Николай Сапелкин.

Фестиваль проводится по инициативе Центра международного сотрудничества «Русско-Сербский Диалог» при поддержке администрации Тамбовщины и посольства Сербии в РФ. Первый подобный фестиваль состоялся в 2017 году в Воронеже. В 2018 году «Сербские дни в Черноземье» принимали в Белгороде.