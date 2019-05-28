В Ставропольском крае стартовал семинар «Академии развития моногородов»

Невинномысск, Ставропольский край, , 17:38 — REGNUM Практический семинар «Академии развития моногородов» для представителей моногородов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов стартовал в Невинномысске 28 мая. Открыл мероприятие губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Глава региона отметил роль «Академии развития моногородов» в создании в Невинномысске территории опережающего социально-экономического развития, при этом подчеркнув — Невинномысск должен развиваться не только за счёт диверсификации промышленности, экономики города, сообщила пресс-служба губернатора Ставропольского края.

«Мы должны обращать внимание на его внутренний облик, на благоустройство, на развитие всей социальной инфраструктуры. Чтобы в город приезжало больше гостей, которые могли бы полюбоваться его прекрасными видами, принять участие в проектах промышленного туризма, оценить достойный сервис. В этом — будущее моногородов, которые должны быть красивыми и ухоженными», — сказал Владимир Владимиров.

Губернатор отметил, что одним из следующих этапов благоустройства города станет комплексное обустройство зоны отдыха Невинномысских прудов.

В рамках семинара «Академии развития моногородов» был организован общегородской квест «Прошагай город», направленный на повышение информированности о туристических возможностях Невинномысска и создание условий для увеличения туристского потока. В квесте приняли участие три команды волонтёров: они прошли пройти по специально определенным маршрутам и нанесли объекты, относящиеся к туристской индустрии Невинномысска, на геоинформационные сервисы (онлайн-карты).

Сегодня же губернатор принял участие в закладке нового фруктового сада интенсивного типа «Ставропольская Фруктовая Долина» — проект будет реализован на территории опережающего социально-экономического развития города Невинномысска и должен войти в число крупнейших производителей свежих фруктов в регионе. В течение двух лет инвестор — «Сады Ставрополья» — намерена заложить яблоневый сад на площади 276 га с перспективой дальнейшего расширения до 400 гектаров. После выхода на проектную мощность производительность сада составит свыше 13,8 тысячи тонн плодовой продукции в год, при этом посадочный материал намерены использовать исключительно местный. На втором этапе запланировано строительство оптово-распределительного центра для хранения и переработки фруктов и овощей. Планируемая мощность одновременного хранения составит 30 тысяч тонн продукции. Всего в рамках реализации проекта будет создано около 150 новых рабочих мест.

Отметим, что семинар «Академии развития моногородов» в Невинномысске стал уже четвертым: ранее мероприятия проводились в Перми, Нижнем Новгороде, Верхней Пышме. Специалисты Академии на встречах с управленческими командами моногородов рассказывают о мерах поддержки, на которые может рассчитывать город.

Главная цель «Академии», работающей с 2018 года — формирование нового взгляда на перспективы развития моногородов, поиск новых точек бизнес-роста, привлечение инвесторов, консультирование по вопросам мер поддержки. Работа осуществляется в рамках реализации на Ставрополье национального проекта «Малое и среднее предпринимательство, поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В Ставропольском крае создана региональная инфраструктура поддержки предпринимательства — работают «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае», «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае». Доля малого и среднего предпринимательства в структуре валового регионального продукта (ВРП) Ставропольского края занимает 34,6%.