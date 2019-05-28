Фондовый рынок США открылся в небольшом плюсе

Нью-Йорк, США, , 17:38 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит открылись в небольшом плюсе, 28 мая передает агентство Reuters.

На открытии торгов индекс Dow Jones вырос на 30,86 пункта (0,12%), до 25 616,55 пункта, индекс S&P 500 вырос на 3,97 пункта (0,14%), до 2830,03 пункта, индекс Nasdaq вырос на 18,65 пункта (0,24%), до 7655,66 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, всю неделю торгов 20 — 24 мая фондовый рынок США «лихорадило» из-за обострения торговой войны США и Китая — в частности, введения санкций Белого дома против компании Huawei.

Читайте также: Фондовый рынок США завершает торги в плюсе после комментариев Трампа