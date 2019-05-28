В 2019 году госдолг Латвии вырос до 1 млрд евро

Рига, , 17:21 — REGNUM Латвийская госказна 20 мая 2019 года эмитировала на международных финансовых рынках 30-летние облигации и получила в долг 300 млн евро, сообщает новостной портал delfi.lv.

Сообщается, что выпуск облигаций был осуществлен при содействии международных банков Citi, Credit Agricole и Goldman Sachs. Благодаря этому, Латвии удалось привлечь финансирование в размере 300 млн евро. Доходность облигаций составит 1,764%, купон — 1,875%. Ранее, в феврале 2019 года, госказна тоже эмитировала облигации со сроком погашения в 2049 году и привлекла финансирования в размере 700 млн евро. Доходность облигаций составила 1,929% и купон — 1,875%.

Из опубликованной госказной информации следует, что инвесторы были очень заинтересованы в облигациях: спрос на латвийский долг в три раза превысил предложение. Всего около 80 инвесторов приобрели облигации, в основном из европейских стран: Германии, Италии и Великобритании.