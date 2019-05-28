В РФ интересы бюджета противопоставлены интересам экономики – Борис Титов

Москва, , 17:23 — REGNUM Если в РФ не будут введены налоговые льготы для инвесторов, подавлены монопольные тарифы и не появятся доступные кредиты, никакого скачка в развитии экономики РФ ждать не приходится. Об этом 28 мая корреспонденту ИА REGNUM рассказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, комментируя заявление главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина, по мнению которого, рост ВВП РФ по итогам 2019 года будет около 1% или даже ниже.

«У Алексея Леонидовича свои источники информации и своё видение будущего, — отметил Титов. — Оценка роста в 1% очень пессимистична, но не исключено, что адекватна. Высказывать солидарность с ней я не буду, но скажу лишь, что дискуссии вокруг десятых долей процента ничего не меняют. Нам нужно расти намного быстрее, чем 1,5% или 2% в год, а для этого должны быть изменены принципы экономической политики».

В связи с этим Титов подчеркнул, что в настоящее время в РФ искусственно противопоставлены интересы бюджета и интересы экономики, в первую очередь несырьевой.

«Бюджет в полном порядке, а большая часть отраслей загнана в тиски высоких издержек и падающего спроса, — сказал бизнес-омбудсмен. — И ослабить эти тиски под силу только государству. [Нужны] налоговые льготы для инвесторов, подавление монопольных тарифов, доступные кредиты на развитие. Если этого не будет, никакого скачка в развитии ожидать не приходится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Михаила Хазина, роста ВВП в 1% по итогам 2019 года не будет, так как в РФ уже сейчас «отрицательный прирост».

«Я думаю, что [по итогам года] будет где-то минус 2%, — сказал Хазин. — С этим ничего нельзя сделать, потому что у нас инвестиционный процесс фактически остановлен. И соответственно выводится капитал, выводятся бюджетные деньги. Была попытка политического руководства запустить процесс инвестирования через нацпроекты, но правительство этот процесс саботирует. Так что шансов на то, что будет что-то положительное, я не вижу».

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