В Тюмени «флагман машиностроения» не выплатил работникам 6,7 млн рублей

Тюмень, , 17:20 — REGNUM В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ПАО «Опытный завод «Электрон». Его обвиняют в невыплате зарплаты 231 работнику на общую сумму свыше 6,7 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

Ранее прокуратура вносила руководителю завода представление, объявляла предостережение о невыплате заработной платы сотрудникам свыше двух месяцев. В апреле 2019 года определением Арбитражного суда Тюменской области на заводе введено внешнее наблюдение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, финансовые трудности на заводе начались в 2018 году. Работники «Электрона» уже тогда перешли на трёхдневную рабочую неделю.

ПАО «Опытный завод «Электрон» производит оборудование для нефтегазового комплекса. Занимается производством запасных частей к нефтепромысловому и буровому оборудованию, а также сервисным обслуживанием выпускаемой продукции.

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