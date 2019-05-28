Социально-экономическое партнёрство «даёт допстимул развитию Оренбуржья»

Новотроицк, Оренбургская область, , 17:19 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области холдинг «Металлоинвест» в 2019 году выделит на социально важные программы 372 млн рублей. Проекты предполагают софинансирование: вклад региона составит 315 млн рублей, города — 50 млн рублей. Программа мероприятий прописана в соглашении о социально-экономическом партнерстве, которое заключили сегодня, 28 мая, врио губернатора Денис Паслер, директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев и глава Новотроицка Дмитрий Буфетов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

«Сотрудничество направлено на развитие региона и территории присутствия крупнейшего металлургического предприятия», — подчеркнул Денис Паслер.

В рамках соглашения металлурги выделят средства на реконструкцию, ремонт и оснащение объектов городской социальной инфраструктуры. Это станция скорой помощи Новотроицка, гимназия №1, ДЮСШ «Олимп», ДЮСШ №1. Компания окажет поддержку филиалу НИТУ «МИСиС», Новотроицкому политехническому колледжу и ФК «Носта».

"Социально-экономическое партнерство дает дополнительный стимул развитию территорий региона. «Металлоинвест» не только платит все налоги, но и дополнительно участвует в важных для города и области программах. Люди видят результаты и, уверен, одобряют эту работу. Программа мероприятий на 2019 год в полтора раза больше, чем на 2018-й. Все пункты актуальны для жителей — это благоустройство городских территорий, ремонт спортивных объектов и школ. Сотни миллионов рублей будут вложены в инфраструктуру, которая формирует облик города и способствует тому, чтобы новотройчанам было комфортно и хотелось здесь жить», — сказал врио главы Оренбургской области.