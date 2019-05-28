70 тысяч тверских школьников отдохнут летом в лагерях и санаториях — Руденя

Тверь, , 16:39 — REGNUM В Тверской области более 70 тысяч детей отдохнут в рамках летней оздоровительной кампании. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, заявил 28 мая губернатор Игорь Руденя на заседании облправительства. Губернатор поручил профильным министрам и руководителям ведомств до конца мая завершить все подготовительные мероприятия в лагерях, обеспечить получение всей необходимой разрешительной документации от контрольно-надзорных органов.

«Наша задача — планомерно, ежегодно совершенствовать систему отдыха и оздоровления школьников. Это включает в себя укрепление комплексной безопасности загородных лагерей, ремонт и техническое переоснащение зданий и сооружений, повышение квалификации руководителей и педагогических кадров учреждений, обеспечение качественного питания и медицинского обслуживания детей, организацию занятий спортом и интересного досуга», — подчеркнул Игорь Руденя.

Как отмечалось на заседании правительства, в этом году на территории Тверской области в рамках летней оздоровительной кампании будет работать 23 загородных, 525 лагерей дневного пребывания, 67 лагерей труда и отдыха, 30 палаточных лагерей. В настоящее время завершается подготовка к старту первой смены. Всего в 2019 году организованными формами отдыха будут охвачены порядка 83,7 тысячи тверских школьников. Летом на отдых отправятся более 70 тыс. детей, в том числе 3,9 тыс. — в санатории.

«При организации всех форм отдыха первоочередное внимание должно быть уделено детям из многодетных семей и тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Это важное направление реализации задачи по поддержке семей, поставленной президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным», — добавил губернатор.

Более 20 тысяч детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот отдохнут в пришкольных, загородных, палаточных лагерях в этом году.

Всего на проведение оздоровительной кампании 2019 года в Тверской области будет направлено более 682 млн рублей, из них на летний отдых — 97,1 млн рублей. В этом году на укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей выделено более 17 млн рублей — это в пять раз больше, чем годом ранее. Средства направлены на капитальный ремонт корпусов и повышение пожарной безопасности детских лагерей. Ремонтные работы уже проведены в 14 учреждениях.

К летнему сезону все лагери на 100% укомплектованы медицинскими и педагогическими работниками. Впервые было организовано обучение в инструктивном лагере вожатых для 237 студентов ТвГУ и педагогических колледжей региона, которые будут работать в детских лагерях. Всего повышение квалификации прошли четыре тысячи тверских педагогов.

«Значимый показатель — наличие в регионе работающего реестра организаций отдыха детей. Также необходимо обратить внимание на положительный опыт подготовки вожатых. Очень хорошая тенденция — что в области работают трудовые и палаточные лагеря», — оценил уровень организации детского отдыха в Тверской области исполняющий обязанности директора Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения Леонид Проценко.