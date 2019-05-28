«На работу в Россию»: количество мигрантов из Таджикистана бьет рекорды

Душанбе, , 16:37 — REGNUM «Быстрый и большой рост численности мигрантов в России выглядит аномальным и поразительным. Но у этого есть причины», — заявил профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергей Абашин, комментируя увеличение количества трудовых мигрантов из стран Туркестана в России.

Эксперт приводит цифры, согласно которым за март и апрель 2019 года число граждан Киргизии, находящихся на территории России увеличилось с 705 тысяч до 713 тысяч человек. Количество граждан Таджикистана за это же время тоже подросло — с 1 млн 111 тысяч человек до 1 млн 255 тысяч, то есть сразу на 144 тысячи человек.

«Таким образом, число граждан Таджикистана, одновременно находящихся в России, достигло исторического максимума, превысив докризисные значения 2013 — 2014 годов. Количество граждан Узбекистана тоже выросло — с 1 млн 907 тысяч до 2 млн 100 тысяч, то есть сразу на 200 тысяч человек. Число граждан Узбекистана пока еще не достигло докризисного уровня», — сказал Абашин.

По мнению собеседника редакции, такой быстрый и большой рост «выглядит аномальным и поразительным».

"Кроме того, немного выросло количество мигрантов из Армении. Число граждан Азербайджана и Белоруссии осталось на одном уровне. А число граждан Казахстана, Молдавии и Украины продолжало уменьшаться», — добавил он.

Профессор утверждает, что объяснений у подобных аномалий несколько.

«Увеличение числа мигрантов из Средней Азии носит сезонный характер, так как летом растет спрос на рабочие руки, например, в дачном строительстве. Часть мигрантов возвращается после трехмесячных каникул, которые требует российское законодательство после окончания двух лет работы по патенту. Обычно такие каникулы мигранты организуют зимой. И, видимо, есть общая причина увеличения спроса на рабочую силу в России, где демографический спад сочетается с некоторым экономическим ростом», — пояснил он.

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По словам Абашина, новый отток мигрантов из стран Туркестана возможен при условии одного из трех сценариев.

«Спад может произойти в случае, во-первых, нового экономического кризиса в России и значительной девальвации рубля. Во-вторых, если Россия введет визовые отношения со странами Средней Азии. В-третьих, уменьшение количества мигрантов в России также возможно при возникновении альтернативных предложений работы в третьих странах или в самих странах Средней Азии», — уточнил он.

Эксперт считает, что количество таких предложений, конечно, растет, но в ближайшей перспективе они не смогут полностью заменить российский рынок труда.

«Статистика не показывает тенденции возвращения среднеазиатских мигрантов домой. Их число, наоборот, в последнее время растет», — подчеркнул он.

Аналитик вспомнил о событиях 2014 года и о кризисе в отношениях между Украиной и Россией, который привел к значительному притоку украинских граждан в Российскую Федерацию.

«Это повлияло на российский рынок труда, где возросло предложение рабочей силы. Но в то же время произошел экономический кризис, девальвировал рубль и закрывались рабочие места, что стало основным фактором для оттока трудовых мигрантов из России. Тогда же вступили в действие новые миграционные правила, которые тоже ужесточили политику в отношении мигрантов. В частности, возросло количество депортаций и запретов на въезд. Все эти факторы и создали тот эффект, когда произошло резкое снижение трудовой миграции из среднеазиатских стран в Россию. Этот процесс был в 2014 — 2016 годах. Начиная с 2017 года, трудовая миграция из Средней Азии стала восстанавливаться», — резюмировал эксперт.

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