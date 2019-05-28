Госдума прописывает правила инвестиционных консультаций

Москва, , 16:30 — REGNUM Законопроект, направленный на регламентирование деятельности инвестиционных консультантов и советников, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая.

Нововведение касается тех граждан, которые сегодня занимаются инвестиционным консультированием, но не включены в реестр инвестиционных советников Центробанка. Чтобы продолжить работы, они будут обязаны зарегистрироваться до 1 июля 2019 года.

Так, по закону оказывать услуги по инвестированию могут только профессиональные участники финансового рынка, которых ЦБ включил в свой реестр советников. Однако, как отмечают авторы инициативы, далеко не все смогли войти в этот реестр вовремя. Так, процесс подготовки необходимых документов и проверки ЦБ заняли больше времени, чем большинство саморегулируемых организаций с инвестконсультантами предполагали.

Кроме того, инициатива также устанавливает, что признаки индивидуальной инвестиционной рекомендации должны быть самостоятельно разработаны инвестконсультантами в СРО, в которой они состоят. Как отмечают в правительстве, такая норма исключит споры о том, как квалифицировать инвестиционную консультацию, и ее нельзя будет спутать с финансовой.