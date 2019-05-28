Таджикистан представил беспилотные самолеты собственного производства

Душанбе, , 16:30 — REGNUM Испытания беспилотных самолетов совместного научного исследовательского центра Таджикистана и Китая по использованию беспилотных самолётов прошли на аэродроме района Абдурахмана Джами 24 мая.

Как сегодня, 28 мая, сообщает «Азия-Плюс», беспилотники были продемонстрированы участникам международной научно-практической конференции «Дистанционные наблюдения и технологии использования беспилотных самолётов», которая началась днем ранее, 23 мая, в Академии наук Таджикистана в Душанбе.

У представленных беспилотников разный принцип приведения в движение — один из них работает на двигателе внутреннего сгорания, а другой — от аккумулятора. Самолета кружили на высоте 600 метров порядка двух часов.

Испытуемыми машинами управляли таджикистанские специалисты, которые обучались в вузах России и Таджикистана, а также прошли специальные курсы в Китае.

Отмечается, что запчасти к приборам беспилотников производятся и обрабатываются непосредственно Институте физики Академии наук Таджикистана. Стоимость самолетов, которые имеются в технопарке АН, составляет около 20−25 тысяч долларов. Такие данные озвучил вице-президент Академии наук Абдусаттор Саидов. Количество беспилотников не уточняется.

«В условиях Таджикистана нередко происходят стихийные бедствия. Использование беспилотных самолётов даёт возможность в короткие сроки определить размер экономического ущерба и выявить последствия стихии. Также при помощи самолётов можно провести мониторинг природной экосистемы и воздействия человека на экосистему, осуществить фотосъёмку насекомых и выявить ареал их распространения. 3% территории Таджикистана занимают леса, и это позволяет произвести оценку их состояния», — цитирует интернет-издание слова Саидова.

Как отметил президент Академии наук Таджикистана Фарход Рахими, беспилотные самолёты с научно-исследовательской целью среди стран туркестанского региона используются только в Таджикистане.