Китай намерен увеличить объёмы поставок газа по «Силе Сибири»

Москва, , 16:00 — REGNUM Китай заинтересован в возможности дополнительных поставок российского газа по газопроводу «Сила Сибири». Об этом журналистам сегодня, 28 мая, на пресс-конференции «Газпром на Востоке России, выход на рынки стран АТР» сообщила заместитель председателя правления и гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.

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Она отметила, что пока окончательные объёмы поставок не определены. Также, по её словам, нет договорённостей и по цене за поставляемое топливо.

«Таких договоренностей мы ожидаем в ближайшее время», — отметила Бурмистрова, добавив, что переговоры активно продолжаются.

https://twitter.com/Gazprom/status/1133335138887249920

Как сообщало ИА REGNUM, к строительству первого участка газопровода «Сила Сибири» — от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем) — протяженностью около 2,2 тыс. км российская компания «Газпром» приступила осенью 2014 года. На втором этапе будет построен участок от Ковыктинского месторождения в Иркутской области до Чаяндинского — около 800 км. На третьем этапе планируется расширение газотранспортных мощностей на участке от Чаяндинского месторождения до Благовещенска.

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Согласно подписанному в мае 2014 года договору между Газпромом и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) сроком на 30 лет ежегодно по газопроводу в КНР будет поставляться 38 млрд куб. м российского газа. Поставки должны начаться с 1 декабря 2019 года.