Вторник, 28 Мая 2019 года
15:49:03 МСК

В России отлакируют сторублевые купюры

Экономика

Всего будет отлакировано порядка трети выпускаемых сторублевых банкнот

Москва, 28 мая 2019, 15:48 — REGNUM  Центральный банк России напечатают сторублевые купюры на износоустойчивой бумаге с лаковым покрытием, заявил 28 мая замглавы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.

По его словам, данная технология была отработана на новых купюрах достоинством 200 рублей. Технология показала себя хорошо — доля ветхих банкнот оказалась небольшой. Всего будет отлакировано порядка трети выпускаемых сторублевых банкнот.

При этом экономия за счет увеличения времени жизни лакированных банкнот в три-четыре раза больше, чем затраты на эту технологическую операцию, заявил «Российской газете» Демиденко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЦБ сообщили, с 2018 годарегулятор перестал выпускать монеты достоинством ниже одного рубля. В настоящее время в России в обращении находится мелочи на общую сумму около 6,6 млрд рублей, этих средств достаточно для обеспечения наличных платежей.

Читайте также: Центробанк перестал выпускать копейки

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Новые денежные знаки Банка РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить