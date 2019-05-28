В России отлакируют сторублевые купюры

Москва, , 15:48 — REGNUM Центральный банк России напечатают сторублевые купюры на износоустойчивой бумаге с лаковым покрытием, заявил 28 мая замглавы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.

По его словам, данная технология была отработана на новых купюрах достоинством 200 рублей. Технология показала себя хорошо — доля ветхих банкнот оказалась небольшой. Всего будет отлакировано порядка трети выпускаемых сторублевых банкнот.

При этом экономия за счет увеличения времени жизни лакированных банкнот в три-четыре раза больше, чем затраты на эту технологическую операцию, заявил «Российской газете» Демиденко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЦБ сообщили, с 2018 годарегулятор перестал выпускать монеты достоинством ниже одного рубля. В настоящее время в России в обращении находится мелочи на общую сумму около 6,6 млрд рублей, этих средств достаточно для обеспечения наличных платежей.

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