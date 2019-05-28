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Специалисты НПО Энергомаш заинтересовались технологиями ВИАМ

Экономика

Керамическими и полимерными материалами, сталью для производства подшипников и аддитивными технологиями

Москва, 28 мая 2019, 15:45 — REGNUM  Делегация НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко, посетившая Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов (ВИАМ), проявила интерес к перспективным разработкам института в области создания материалов и технологий нового поколения. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба предприятия.

«Особый интерес у представителей НПО Энергомаш вызвали керамические и полимерные материалы, стали для производства подшипников, аддитивные технологии», — пояснили в производственном объединении.

Отмечается, что делегацию возглавил заместитель гендиректора Энергомаша — главный конструктор Петр Левочкин. В ходе встречи стороны обсудили вопросы реализации совместных работ по применению в изделиях НПО Энергомаш аддитивных технологий, металлических, неметаллических материалов нового поколения, разработанных в ВИАМ.

АО «НПО Энергомаш» — головное предприятие интегрированной структуры, объединившей ведущие российские предприятия ракетного двигателестроения. Компания является лидером в области разработки мощных жидкостных ракетных двигателей для космических ракет-носителей.

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