Сало на Украине за два года поднялось в цене на 70%

Киев, , 15:39 — REGNUM На Украине за последние два года символ национальной кухни — сало — подорожало почти на 70%. Об этом говорят данные Государственной службы статистики страны.

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Так, в апреле 2019 года сало стоило в среднем 75,7 гривен за килограмм, тогда как двумя годами ранее, в 2017 году, один килограмм этого продукта питания можно было приобрести за 44,6 гривен за килограмм.

За отчётный период существенно в цене прибавила и свинина. В апреле 2017 года килограмм продукта стоил в среднем 84,6 гривен, в апреле 2019 года уже 116,1 гривен. Разница за два года составила 37%.

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Цены на сало взлетели на Украине

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на Украине цены продуктов питания за год выросли на 87%. Подорожание коснулось всех видов хлеба, макарон, муки, некоторых видов круп, мяса, сала, варёной колбасы, мороженой рыбы, молока, сыров, сметаны, масла и некоторых овощей. В абсолютных числах больше всего подорожало куриное филе, говядина и варёная колбаса.