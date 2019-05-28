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Huawei собирается нарастить закупки в Южной Корее и Японии

Экономика

Китайской компании грозят непоправимые убытки

Пекин, 28 мая 2019, 15:35 — REGNUM  Китайская Huawei планирует закупать комплектующие для своих устройств в Южной Корее и Японии в большем объеме на фоне бойкота своей продукции со стороны США. Об этом пишет 28 мая газета Chosun Ilbo.

Сотрудничество с китайским производителем электронных устройств приостановили Google, Qualcomm и ARM. Huawei может понести непоправимые убытки, если прекратится поток комплектующих из Южной Кореи, отмечает издание.

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Авторы публикации добавили, что Huawei, судя по всему, в отчаянии пытается улучшить отношения с поставщиками из Японии и Южной Кореи и производителями с Тайваня. Так, проведены переговоры с представителями Samsung Electronics, SK Hynix, Samsung Display и LG Display.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство торговли США внесло Huawei в список угроз национальной безопасности. До 19 августа компании выдано временное разрешение на на обслуживание своих сетей и мобильных устройств в США.

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