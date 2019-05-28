Минобороны России рассчитывает поставить в армию более 100 новых Ка-52

Арсеньев, Приморский край, , 15:23 — REGNUM Более 100 новых вертолётов Ка-52 планирует приобрести министерство обороны России после модернизации машин на авиационном заводе «Прогресс», сообщает 28 мая пресс-служба холдинга «Вертолеты России» со ссылкой на замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

«В настоящее время на «Прогрессе» ведутся опытно-конструкторские работы по модернизации вертолета Ка-52, в том числе, с учетом опыта боевого применения, что позволит существенно повысить его характеристики, — пояснил он. — В результате в следующем году мы рассчитываем заключить контракт на модернизацию существующего парка вертолетов, а также очередной контракт на закупку Ка-52 в новом облике в количестве более 100 единиц».

Отмечается, что готовность к подписанию контракта представитель Минобороны РФ выразил с ходе визита на ААК «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина в Приморском крае. Встреча на предприятии прошла с участием генерального директора холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского.

Он, в свою очередь, отметил, что на предыдущем этапе производитель вертолётов совместно с партнёрами завершил работу по модернизации оптико-электронных систем. В настоящее время специалисты завода ведут работы, связанные с дополнительным увеличением дальности обнаружения и распознавания целей, прорабатывают возможность увеличения броневой защиты боевой машины и обновления системы энергоснабжения.

Читайте также: ВКС России примут на вооружение 30 новых вертолетов Ка-52 «Аллигатор»