«Ход конём»: прекращение Китаем закупок нефти у Ирана

Москва, , 14:56 — REGNUM Пока что точно не понятно прекратил закупать Китай нефть у Ирана или нет, так как все источники ссылаются на газету WSJ, которая в свою очередь ссылается на некие источники из Ирана. Возможно это некий информационный вброс для роста цен на нефть, «ход конем», заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

«В Китае очень много НПЗ, в том числе и частные технологически привязаны к Иранской нефти. И как эту проблему будет решать Китай пока не известно», — отметил эксперт.

С другой стороны, в целях урегулирования конфликта торговой войны с США, Китай демонстративно может пойти на такие меры, чтобы получить благосклонность США в урегулировании торговых споров двух стран.

«Для России, в виду увеличения товарооборота с Ираном, это даёт дополнительную выгоду, как посреднику от перепродажи Иранской нефти. Сильного роста цен на нефть не предвидится по причине готовности стран ОПЕК+ поддержать баланс спроса и предложения на рынке нефти», — считает Лисицын.

Как сообщало ИА REGNUM, американское деловое издание Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в нефтяной отрасли Ирана писало, что Китай полностью прекращает закупки иранской нефти.

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