Есть желающие «с удовольствием» занять место Ирана на рынке КНР

Москва, , 14:49 — REGNUM Если сообщение о полном прекращении закупок иранской нефти Китаем соответствует действительности и не будет опровергнуто, то это будет свидетельствовать о прагматичном подходе руководства Китая к внешнеторговым отношениям, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

«Приоритетом является польза для экономики Китая. Поэтому, несмотря на обострившееся противостояние с США в связи с ростом торговых пошлин, Китай может предпочесть «послушаться» антииранских санкций, и не противостоять Америке еще и на этом фронте», — пояснил эксперт.

С американской администрацией ведутся трудные переговоры, и ни к чему их еще осложнять. Все-таки США остаются для Китая важнейшим торговым партнером, оттуда Китай получает новейшие технологии и там находит сбыт своим товарам.

«Иран для Китая в разы менее значимый партнер, а судьба исламского режима в Иране значит для него и вовсе мало. В конце концов, нефть продают многие страны, которые с удовольствием займут долю Ирана на китайском рынке, а второго такого большого рынка для товаров китайского производства, который мог бы заменить рынок США, попросту не существует», — подчеркнул Калачёв.

Как сообщало ИА REGNUM, американское деловое издание Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в нефтяной отрасли Ирана писало, что Китай полностью прекращает закупки иранской нефти.

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