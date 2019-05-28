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Есть желающие «с удовольствием» занять место Ирана на рынке КНР

Экономика

Второго такого большого рынка для товаров производства КНР, который мог бы заменить рынок США, не существует

Москва, 28 мая 2019, 14:49 — REGNUM  Если сообщение о полном прекращении закупок иранской нефти Китаем соответствует действительности и не будет опровергнуто, то это будет свидетельствовать о прагматичном подходе руководства Китая к внешнеторговым отношениям, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

«Приоритетом является польза для экономики Китая. Поэтому, несмотря на обострившееся противостояние с США в связи с ростом торговых пошлин, Китай может предпочесть «послушаться» антииранских санкций, и не противостоять Америке еще и на этом фронте», — пояснил эксперт.

С американской администрацией ведутся трудные переговоры, и ни к чему их еще осложнять. Все-таки США остаются для Китая важнейшим торговым партнером, оттуда Китай получает новейшие технологии и там находит сбыт своим товарам.

«Иран для Китая в разы менее значимый партнер, а судьба исламского режима в Иране значит для него и вовсе мало. В конце концов, нефть продают многие страны, которые с удовольствием займут долю Ирана на китайском рынке, а второго такого большого рынка для товаров китайского производства, который мог бы заменить рынок США, попросту не существует», — подчеркнул Калачёв.

Как сообщало ИА REGNUM, американское деловое издание Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в нефтяной отрасли Ирана писало, что Китай полностью прекращает закупки иранской нефти.

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Нефтегазовая отрасль Ирана
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