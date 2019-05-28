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Названа сумма инвестиций Южной Кореи в разработки в области чистой энергии

Экономика

В этом году на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы власти страны выделили $759,65 млн

Сеул, 28 мая 2019, 15:01 — REGNUM  В 2019 году Южная Корея инвестировала 902,9 млрд вон (~$759,65 млн) в исследования и разработки в области чистой энергии в рамках миссии «Инновация». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики.

Миссия «Инновация» — глобальная инициатива, направленная на инновации в сфере чистой энергии в государственном и частном секторах для решения проблем, связанных с изменением климата, создания «зеленых» рабочих мест и коммерческих возможностей. В данной инициативе принимают участие 23 страны, в том числе Южная Корея, США, Великобритания, Япония, Китай.

Известно, что 28 и 29 мая представители министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи приняли участие в 4-й конференции миссии «Инновация» и 10-й конференции, посвященной чистой энергии, прошедших в Ванкувере.

С 2016 года сумма инвестиций Южной Кореи в данную сферу увеличилась на 61,2%, а к 2021 году сумма инвестиций увеличится до 1,12 трлн вон (~$942,31 млн). Общий объем средств всех участников миссии «Инновация» к 2021 году составит более $30 млрд.

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