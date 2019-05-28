«Уралхим» планирует увеличить выпуск нитрата кальция почти на 70%

Москва, , 14:47 — REGNUM Объём выпуска нитрата кальция Кирово-Чепецким химическим комбинатом увеличится с текущих 135 тыс. тонн до 228 тыс. тонн в год (на 68%) после завершения строительства нового производственного комплекса в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба компании «Уралхим».

"Дополнительные объемы нитрата кальция, полученные в результате расширения производства, будут направлены на экспорт, что позволит «УРАЛХИМу» найти новых покупателей, а также удовлетворить запросы наших постоянных клиентов», — пояснил гендиректор АО «ОХК «Уралхим» Сергей Момцемлидзе.

Завод в Кирово-Чепецке приступил к выпуску нитрата кальция в 2013 году. На начальном этапе мощность производства составляла 40 тыс. тонн в год. Через три года на предприятии были запущены в эксплуатацию две новые производственные линии.

«Уралхим» — одна из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений в России, СНГ и Восточной Европе. Штаб-квартира — в Москве