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«Уралхим» планирует увеличить выпуск нитрата кальция почти на 70%

Экономика

На Кирово-Чепецком химкомбинате построят новый производственный комплекс

Москва, 28 мая 2019, 14:47 — REGNUM  Объём выпуска нитрата кальция Кирово-Чепецким химическим комбинатом увеличится с текущих 135 тыс. тонн до 228 тыс. тонн в год (на 68%) после завершения строительства нового производственного комплекса в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба компании «Уралхим».

"Дополнительные объемы нитрата кальция, полученные в результате расширения производства, будут направлены на экспорт, что позволит «УРАЛХИМу» найти новых покупателей, а также удовлетворить запросы наших постоянных клиентов», — пояснил гендиректор АО «ОХК «Уралхим» Сергей Момцемлидзе.

Завод в Кирово-Чепецке приступил к выпуску нитрата кальция в 2013 году. На начальном этапе мощность производства составляла 40 тыс. тонн в год. Через три года на предприятии были запущены в эксплуатацию две новые производственные линии.

«Уралхим» — одна из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений в России, СНГ и Восточной Европе. Штаб-квартира — в Москве

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Химическая промышленность
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