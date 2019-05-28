Всемирный банк может выделить кредит Кении

Найроби, , 14:54 — REGNUM Власти Кении ведут переговоры со Всемирным банком о предоставлении кредита в размере $750 млн. Об этом сообщает 28 мая Reuters со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что особенностью запроса является тот факт, что средства, которые поступят от Всемирного банка, в случает достижения соглашения, будут расходоваться правительством на собственное усмотрения, без контроля международной финансовой структуры.

Средства необходимы властям страны для поддержки институциональных реформ. Власти Кении, а также руководство Всемирного банка отказались от комментариев, пока сделка не заключена.

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