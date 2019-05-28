Вторник, 28 Мая 2019 года
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Всемирный банк может выделить кредит Кении

Экономика

Страна влазит в долги

Найроби, 28 мая 2019, 14:54 — REGNUM  Власти Кении ведут переговоры со Всемирным банком о предоставлении кредита в размере $750 млн. Об этом сообщает 28 мая Reuters со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что особенностью запроса является тот факт, что средства, которые поступят от Всемирного банка, в случает достижения соглашения, будут расходоваться правительством на собственное усмотрения, без контроля международной финансовой структуры.

Средства необходимы властям страны для поддержки институциональных реформ. Власти Кении, а также руководство Всемирного банка отказались от комментариев, пока сделка не заключена.

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