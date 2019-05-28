Калужский министр предложил возродить в регионе «дворянские гнёзда»

Калуга, , 14:41 — REGNUM Включить в проект «Возрождение исторических усадеб» объект культурного наследия «Усадьба Ярошенко» (XIX в., Юхновский район), а также усадьбу Воронцовой-Дашковой (XIX в., Жуковский район, село Троицкое) предложил министр культуры Калужского региона Павел Суслов на совещании в Москве, посвященном ведомственному проекту «Возрождение исторических усадеб» в рамках реализации национального проекта «Культура», сообщили 28 мая корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве культуры.

Как уточнили в ведомстве, цель работы по возрождении «дворянских гнёзд» — сохранение культурно-исторической ценности усадеб, их аутентичности. По информации Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры, основная идея ведомственного проекта «Возрождение исторических усадеб» — привлечение инвесторов к восстановлению усадеб, что позволит в итоге создавать туристические и ремесленно-промышленные кластеры, повысить привлекательность региона для туристов.

Работа по возрождению «дворянских гнёзд» для Калужского региона — вопрос далеко не праздный: сегодня в регионе немало заброшенных усадеб, связанных с именами известных исторических лиц Российской империи. Ныне пришедшие в ветхость, исчезающие дворянские родовые гнёзда требуют мер по сохранению этих культурно-исторических памятников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в России в государственный реестр включено 3 тыс. усадеб, а реально открыты для посещения туристов всего 500 усадеб. 90% исторических усадьб находятся в неудовлетворительном состоянии, хотя интерес к ним огромен — усадебные комплексы России ежегодно посещают свыше 2,4 млн туристов.

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