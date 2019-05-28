Настоящая бомба замедленного действия: «вынужденное» кредитование

Москва, , 14:32 — REGNUM Очередное социсследование о жёсткой экономии жителей России вполне вписывается в общую канву происходящего в социальной сфере нашего государства, что уже было несколько раз за прошедшие два-три месяца подтверждено результатами других социологических опросов, проводимых различными ведомствами, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«У всех на памяти нестарая еще история с тем, что около трети российских семей не могут позволить себе иметь дева пары обуви на различные сезоны. Буквально на днях публиковались результаты исследования, показавшего, что более 65% граждан РФ не имеют вообще никаких сбережений. И вот очередной опрос показал, что более половины наших граждан могут позволить себе затраты только на еду и покупку одежды, а почти четверть вынуждены экономить даже и на еде», — отметил эксперт.

Более того, тот факт, что значительная часть населения не только не может позволить покупку товаров длительного пользования, но и не имеет никаких накоплений, делает более половины граждан крайне уязвимыми перед любыми шоками — внезапно сломавшийся холодильник, или срочный ремонт, вызванный прорывом трубы или протекающей крышей, вынуждает наших соотечественников обращаться в банк за кредитом. При том, что занимающий на срочные нужды человек и до этого еле сводил концы с концами, а теперь будет возвращать кредит и проценты по нему.

«Так что наблюдаемый последнее время рост потребительского кредитования имеет под собой весьма плохие корни, ибо вызван он не потребительским бумом, а необходимостью хоть как-то выживать. Еще тяжелей ситуация у тех, кто не имеет возможности взять кредит в банке по тем или иным причинам», — пояснил Коренев.

Для таких путь один — в микрофинансовые организации, где их охотно прокредитуют, не интересуясь фактической платежеспособностью, но под совершенно грабительские проценты.

«Так что результаты соцопросов и иных исследований, показывающие, сколько велика доля жителей России, стоящих на грани нищеты, или уже находящихся за ней, это только верхушка айсберга.

Настоящая бомба замедленного действия — это растущие объемы «вынужденного» кредитования, что способно в итоге вызвать еще и крайне негативные последствия для финансового сектора страны», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, в России за последний год число жёстко экономящих граждан увеличилось до 83%. Ни в чем себе не отказывают 17% опрошенных.

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