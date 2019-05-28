Вторник, 28 Мая 2019 года
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Володин предложил провести международный форум по цифровой экономике

Экономика

С участием бизнеса

Москва, 28 мая 2019, 14:21 — REGNUM  Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил совместно с парламентариями и экспертами из Южной Кореи обсудить развитие цифровой экономики, передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая.

«Предлагаю рассмотреть вопрос обсуждения темы цифровой экономики совместно с привлечением ваших, корейских IT-компаний, которые достигли много в создании искусственного интеллекта, наших, российских, компаний, которые работают также над этими направлениями, и мы за счет объединения усилий сможем многое сделать для развития наших стран, экономики, в первую очередь, в этой сфере», — заявил Володин в ходе встречи с председателем Национального собрания Республики Корея Мун Хи Саном.

Также он указал на необходимость гармонизации законодательства в сфере цифровой экономики.

«Возможно, многие подходы будут универсальны в этой сфере в целом мире», — привел аргумент Володин.

Спикер Госдумы предложил обсудить все эти вопросы в рамках форума с участием представителей бизнеса.

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