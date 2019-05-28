Киев, , 14:22 — REGNUM В январе-апреле 2019 года платежеспособные банки Украины получили 18,1 млрд грн чистой прибыли.

Соответствующую информацию обнародовал Национальный банк Украины, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 28 мая.

Как отмечает регулятор, нынешняя чистая прибыль в 1,7 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, который составил 10,7 млрд грн. Нацбанк подчеркивает, что банковская система Украины получает «рекордные прибыли».

По данным НБУ, доходы банков за четыре месяца текущего года выросли на 29% — до 77 млрд грн, тогда как расходы — на 20%, до 59 млрд грн.

Также регулятор обозначает факторы роста банковской прибыли на Украине. По мнению НБУ, на ситуацию влияют 3 фактора — рост чистых процентных доходов банков на 18% до 26 млрд грн; рост чистых комиссионных доходов банков на 20% до 13,7 млрд грн; положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи на 3,9 млрд грн.

Ранее член совета НБУ Виктор Козюк в комментарии для издания «Зеркало недели» отметил, что в последнее время банковская система Украины «структурно изменилась», и рост роли государственных банков является весомым драйвером этих изменений.

«На начало 2019 г. в Украине насчитывается пять госбанков. Наряду с доминированием в банковской системе госбанки также доминируют во владении неработающими кредитами, что автоматически приводит к неестественно высокому объему «плохих долгов» в целом. Характер образования таких долгов не отображает традиционные проблемы наступления кредитных рисков, а является исключительно институциональным», — отмечал Козюк.

Также отметим, что еще до своей инаугурации новоизбранный президент Владимир Зеленский встретился с руководителями иностранных банков на Украине и «рекомендовал» им снизить процентные ставки по кредитам.

«Снижение ставок по кредитам станет толчком к экономическому росту. Так как сейчас люди напуганы и не доверяют банкам», — цитировала пресс-служба Зеленского.