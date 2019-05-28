«Я – профессионал»: «Надо пробовать, прикладывать усилия и верить в себя»

Москва, , 14:09 — REGNUM Интервью студента Морского государственного университета им. Г. И. Невельского (Владивосток) дипломанта первого и второго сезонов олимпиады «Я — профессионал» Вадима Спиридонова ИА REGNUM.

Олимпиада «Я — профессионал» — одно из самых масштабных студенческих соревнований. Многим молодым специалистам она помогла кардинально изменить жизнь к лучшему. История участника двух сезонов олимпиады Вадима Спиридонова — яркая иллюстрация того, что олимпиада — это больше, чем просто тесты. Это событие в жизни студента, которое может повлиять на его мировоззрение. Вадим учится в Морском государственном университете им. Г. И. Невельского (Владивосток) и второй год подряд становится дипломантом по направлению «Информационная и кибербезопасность».

: Вадим, вы один из тех студентов, которые участвовали в олимпиаде два года подряд, и один из тех, кто показывает стабильно высокие результаты. На какие направления вы регистрировались?

Я будущий специалист по информационной безопасности и в прошлом сезоне принимал участие в направлении «Информационная и кибербезопасность», по которому стал призером. Результат очень впечатлил и воодушевил меня: зарегистрировался, казалось бы, спонтанно — и вдруг призовое место! Ко второму сезону олимпиады я подошел более осознанно и зарегистрировался сразу на несколько направлений, среди них «Информационная и кибербезопасность» и «Бизнес-информатика». По ним я стал дипломантом в этом году. Хороший результат по непрофильной бизнес-информатике стал для меня большим открытием. Можно сказать, участвуя в олимпиаде, я раскрыл свои таланты.

: Вы сказали, что ждали второй этап и готовились к нему. Была ли у вас цель завоевать «золото»?

Заключительный этап олимпиады привлекает тем, что задания составляют вместе вузы и профильные компании. Поэтому испытания нацелены на комплексную проверку и теории, и практических навыков: умений решать реальные задачи отрасли и нестандартно мыслить. Конечно, у меня были амбиции улучшить свой результат, ведь всегда есть к чему стремиться. Но это была далеко не первоочередная задача.

Самым ценным приобретением на олимпиаде для меня стали зимние школы. За два сезона я побывал на школе университета ИТМО и Сбербанка «Тебе решать!» и зимней школе «Финтех. Время меняться» Высшей школы экономики и банка ВТБ. Я вышел за рамки университета и его занятий, приобрел ценные контакты и, что даже важнее, познакомился с единомышленниками. В команде бывает проще наработать навыки, необходимые IT-специалисту.

: Вы решили связать свою жизнь с информационной безопасностью в 17 лет, а сегодня заканчиваете IV курс. Вы никогда не сомневались в выборе профессии?

Точно нет! Еще в школе я хорошо владел компьютерными технологиями. Уже тогда мне были интересны не столько игры, сколько программирование, автоматизация различных процессов. И потом, то, что информационная безопасность — укрепившийся тренд, стало понятно еще при поступлении.

Олимпиада помогла посмотреть на индустрию изнутри. Я расширил знания, полученные за время обучения в вузе, практической работой: решением прикладных кейсов, коммуникацией с «айтишниками» со всей страны. Благодаря этому опыту я быстрее вливаюсь в профессиональную среду. И уже сейчас я уверен, что смогу реализоваться в сфере IT.

: И в заключение отметьте, пожалуйста, самое главное изменение в своей жизни, которое произошло благодаря участию в олимпиаде.

Общение с участниками на зимних школах олимпиады и очных этапах «Я — профессионал» за два сезона, а главное — стажировка в Санкт-Петербурге подарила мне друзей-единомышленников. Сейчас я очень тесно поддерживаю контакты с ребятами из Северной столицы, с которыми мы нашли общий язык не только в дружеском общении, но и имеем много общих профессиональных тем для обсуждения и саморазвития. Если вокруг тебя сформировалась команда, в которой тебе комфортно обсуждать любую тему, а твои единомышленники — высококвалифицированные специалисты в IT-областях, то было бы большим упущением не думать о совместном проекте. Наш стартап касается предоставления услуг по информационному аудиту, которые можно осуществить дистанционно. Для меня это еще и вызов моим компетенциям в области бизнес-информатики: разработать такую бизнес-модель, которая бы могла развиваться в распределенной по всей стране команде и предоставлять услуги виртуально, что, к счастью, возможно в век информационных технологий.

Наши планы амбициозны, но своим участием в проекте «Я — профессионал» я доказал себе, что не нужно бояться строить большие планы, стоит только приложить усилия и поверить в себя!

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