СФУ предложили сделать площадкой для обсуждения вопросов Арктики

Красноярск, , 14:07 — REGNUM Сделать Сибирский федеральный университет (СФУ) опорной площадкой для обсуждения вопросов Арктики предложил губернатор Красноярского края Александр Усс по итогам стратегической сессии «Север». Об этом 28 мая сообщает пресс-служба вуза.

«Идея провести экспертную сессию в СФУ себя оправдала. Даже при несовместимости взглядов приземлённых практиков и учёных, сессия позволила практикам немного посмотреть за горизонт, а теоретикам стать более приземленными с точки зрения своих выводов. В свою очередь, СФУ ещё раз подтвердил свою роль как площадки для интеграции», — сказал глава региона.

Двухдневная сессия была посвящена развитию северных территорий Красноярского края. В рамках мероприятия была организована групповая позиционная коммуникация участников и экспертное обсуждение для формулирования предложений по необходимым управленческим решениям. Центральной задачей сессии стал поиск путей решения актуальных задач и определение первоочередных мер, значимых для развития северных территорий Красноярского края.

Среди предложений, которые были вынесены в итоговый меморандум для формирования комплексного плана первоочередных мероприятий по развитию северных и арктических территорий Красноярского края:

Разработка цифровой пространственно-логистической модели грузо‑ и пассажиропотоков, обеспечивающей оценку и проектирование оптимальных маршрутов доставки грузов и пассажиров в северные территории Красноярского края;

Формирование программы субсидирования авиаперевозок для всех категорий населения северных и арктических территорий, не имеющих автомобильного и железнодорожного сообщения с «материком»;

Инициирование включения Эвенкийского муниципального района в Арктическую зону Российской Федерации;

Разработка программы строительства современных, высокоэффективных модульных систем очистки сточных вод для северных территорий;

Инициирование создания федеральной программы реновации жилищного фонда для северных городов и городов Арктической зоны;

Разработка мер стимулирования инвестиционных проектов, включающих переработку минерального сырья в готовую товарную продукцию в северных районах и приенисейских территориях Красноярского края с целью формирования товарного потока для «Енисейского транспортного коридора»;

Разработка программы развития комплексной переработки биологических ресурсов на севере Красноярского края, в т. ч. осуществить инвентаризацию методов и технологий консервирования и переработки эндокринного сырья и продуктов оленеводства, выполнить анализ перспективности их применения в условиях труднодоступных и отдаленных территорий Красноярского края и ряд других.

Итоговый меморандум, охватывающий весь спектр предложений, прозвучавших в рамках сессии, будет подготовлен рабочей группой до конца мая.

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