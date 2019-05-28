Центробанк РФ рискует спровоцировать в стране вал финансовых спекуляций?

Москва, , 14:19 — REGNUM Если в РФ удастся обеспечить появление дешёвого кредита для бизнеса, это вовсе не означает, что предприниматели сразу начнут вкладывать деньги в развитие реального сектора. Напротив, высок риск того, что кредитные ресурсы будут использованы для финансовых спекуляций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 мая рассказал экономист Владислав Гинько, комментируя заявления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая пообещала, что её ведомство считает возможным «понижение ключевой ставки уже во втором-третьем квартале этого (2019) года».

«Тот показатель ключевой ставки, который в настоящее время установил Центральный банк, один из самых высоких в мире. По формальному признаку, — сказал экономист. — Исходя из этого, некоторые экономисты предлагают снизить ставку. Но вот вопрос об увеличении ставки почти никем не рассматривается. Хотя у этого тоже есть плюс. Это очень сильно укрепит национальную валюту. А поскольку во многих российских товарах «сидят» импортные комплектующие, это может привести к тому, что экономика может начать развиваться, так как мы сможем более дёшево закупать импорт. И плюс это повышение потребительской способности. Но критики этого подхода говорят о том, что повышение ставки приведёт к нехватке кредитных ресурсов в экономике».

В связи с этим экономист призвал не забывать о том, как работает психология предпринимателя.

«Когда он берет дешёвый кредит, это не значит, что он сразу начинает покупать, например сельскохозяйственную технику, и что-то производить, — сказал Гинько. — Есть риск, что вместо этого он займётся финансовыми спекуляциями. Как только кредиты становятся более дешёвыми, у любого предпринимателя возникает соблазн взять деньги и бросить их на финансовый рынок. Поторговать акциями, облигациями или поспекулировать валютой. Когда есть дешёвые деньги, они не обязательно идут в реальное производство. Дешёвый кредит часто провоцирует бизнес на безрассудное поведение. Мы это видим в странах Запада, когда надуваются финансовые пузыри. Потом всё это сдувается, инвесторы бегут, а безработица растёт».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля Центральный банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Это решение было аргументировано тем, что что в марте годовая инфляция прошла локальный пик и в апреле начала замедляться. Следующее заседание Совета директоров ЦБ РФ по вопросу об уровне ключевой ставки состоится 14 июня 2019 года.

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