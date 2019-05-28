Аграрная страна Украина: на ближайшее время прогноз урожая благоприятный

Киев, , 14:00 — REGNUM Экспорт зерна из Украины в 2019—2020 маркетинговом году может увеличиться на 7,3% и составить 50,9 млн тонн.

Об этом говорится в отчете Украинской зерновой ассоциации, обнародованном сегодня, 28 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ассоциация утверждает, что урожай зерновых в 2019—2020 гг. на Украине ожидается на уровне 69,5 млн тонн, а экспорт — 50,9 млн тонн (против 47,4 млн тонн в текущем маркетинговом году).

Также эксперты конкретизируют планы по позициям: урожай кукурузы на Украине может составить 32,2 млн тонн, экспорт — 26 млн тонн; пшеницы — 26,7 млн тонн, экспорт — 19 млн тонн; ячменя — 8,4 млн тонн, экспорт — 4,9 млн тонн.

24 мая украинское министерство аграрной политики и продовольствия сообщило, что в текущем маркетинговом году Украина уже экспортировала 45,7 млн тонн зерновых. В частности, пшеницы отправлено на экспорт 14,8 млн тонн, ячменя — 3,5 млн тонн, кукурузы — 26,6 млн тонн.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, в 2017—2018 маркетинговом году аграрии экспортировали 39,9 млн тонн зерна. Продажа зерна является в последнее время одной из ключевых статей дохода украинского госбюджета.