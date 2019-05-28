На российских АЗС начали поднимать цены

Барнаул, , 14:12 — REGNUM На АЗС как вертикально интегрированных, так и независимых нефтяных компаний, работающих в Алтайском крае и некоторых других регионах, за последние дни увеличились цены на бензин. Как сообщает Amic.ru, на Алтае в среднем автомобильное топливо подорожало на 15 копеек: стоимость литра АИ-95 на заправках Газпрома составляет сейчас 43 р. 05 коп, а на Роснефти выросла цена АИ-92: сегодня литр этого топлива стоит уже 41 р. 15 коп.

Аналогичные процессы наблюдаются в Омске и других сибирских городах. По данным Newsomsk.ru, сегодня, 28 мая, сеть АЗС «Топлайн» повысила на 15 копеек цены на бензины марок АИ-98, АИ-95 и АИ-92. Цены на АЗС «Газпромнефть» выросли еще накануне.

Из Башкирии сообщают от 20-копеечном росте бензиновых цен. В Ufa1.ru отмечают, что такой «сюрприз» автомобилистам в ночь на 28 мая преподнесли владельцы автозаправок компании «Башнефть»: АИ-95 ATUM теперь стоит 44,20 рубля, АИ-92 ATUM — 41,75, 92-й — 41,15, а дизельное топливо — 44,95 рубля.

«Топливный кризис развивается по сценарию годичной давности. Вот пример: за последние две недели новосибирский офис одной из крупнейших нефтяных компаний уже несколько раз поменял свои отпускные мелкооптовые цены на моторное топливо в сторону увеличения. Инфляционные процессы подстёгивает по прежнему привлекательный экспорт. Зачем нефтяным холдингам торговать топливом на внутреннем рынке по 48,50 рублей за тонну, когда вне России они могут продать его по 60? И это при том, что дизтопливо, так необходимое сейчас селянам для посевной, лишь значится в прайсе, в наличии для независимых АЗС его почти не отпускают», — отметила редактор ИА REGNUM, автор проекта «Бензиновый ажиотаж» Светлана Шаповалова.

Напомним, мелкооптовые цены на моторное топливо в России пошли в рост с середины апреля 2019 года. Как и год назад, причиной тому послужило не только сокращение объема производства, связанное с проведением весенних ремонтов на НПЗ. Сказались также уменьшение объема поставок топлива на внутренний рынок и увеличение его поставок на экспорт. По данным «Ъ», на недавнем совещании с Минэнерго и ФАС нефтекомпаниям было настойчиво рекомендовано сократить экспорт топлива.

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