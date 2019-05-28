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Китай и Казахстан планируют устранить расхождения в оценке товарооборота

Экономика

Таможенные службы двух стран работают над устранением расхождений по поручению правительств

Нур-Султан, 28 мая 2019, 13:51 — REGNUM  Таможенные службы Казахстана и Китая проводят работу по уменьшению расхождений в статистических данных по торговому обороту между странами. Об этом заявил посол КНР в республике Чжан Сяо, сообщает 28 мая агентство «Казинформ».

"На самом деле здесь ничего удивительного нет, потому что между всеми странами такое расхождение существует», — отметил дипломат на мероприятии по развитию казахстанско-китайских отношений.

Он добавил, что таможенные службы двух стран работают над устранением расхождений по поручению правительств.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января министр финансов Казахстана Алихан Смаилов заявил, что из-за расхождений оценки торговых операций между Казахстаном и Китаем бюджет республики ежегодно теряет около 200 млрд тенге ($528 млн по курсу на 28 января).

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