Китай и Казахстан планируют устранить расхождения в оценке товарооборота

Нур-Султан, , 13:51 — REGNUM Таможенные службы Казахстана и Китая проводят работу по уменьшению расхождений в статистических данных по торговому обороту между странами. Об этом заявил посол КНР в республике Чжан Сяо, сообщает 28 мая агентство «Казинформ».

"На самом деле здесь ничего удивительного нет, потому что между всеми странами такое расхождение существует», — отметил дипломат на мероприятии по развитию казахстанско-китайских отношений.

Он добавил, что таможенные службы двух стран работают над устранением расхождений по поручению правительств.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января министр финансов Казахстана Алихан Смаилов заявил, что из-за расхождений оценки торговых операций между Казахстаном и Китаем бюджет республики ежегодно теряет около 200 млрд тенге ($528 млн по курсу на 28 января).

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